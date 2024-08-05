«Бросают грязь в лицо»: Роднина о намерениях США дискредитировать спорт в России

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина призвала США заниматься своими спортсменами после того, как пресс-бюро Службы внешней разведки РФ опубликовало заявление о намерении США выступить с серией публикаций против российского спорта. Ее слова приводит РИА Новости.

«Ничего оригинального в этом нет, они могут лишь взбивать пену на старых результатах. Мы же два года нигде не выступали и результатов на международных соревнованиях у нас нет. Так к чему же тут можно придраться? Просто так бросить грязь в лицо великой спортивной державе в самых красивых и женственных видах спорта», — заявила Роднина.

5 августа пресс‑бюро СВР сообщило, что США готовят серию публикаций о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте. Упор будет сделан на видах спорта, в которых Россия традиционно сильна, — художественной гимнастике, синхронном плавании и фигурном катании. Кураторами проекта США против российского спорта являются бывшие руководители московской антидопинговой лаборатории, перебежчики Григорий Родченков и Тимофей Соболевский.

Международный олимпийский комитет в декабре 2023 года сообщил, что допускает российских спортсменов, успешно прошедших отбор, до летних Олимпийских игр — 2024 в Париже в индивидуальном нейтральном статусе без национальной символики. Ряд федераций отказался от участия, всего на Игры в нейтральном статусе отправились 15 спортсменов.

Ранее российская синхронистка заявила, что не употреблять допинг заложено у них в генах.