«Мы абсолютно чистые»: Тарасова о кампании США по изоляции российского спорта

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявление пресс-бюро Службы внешней разведки РФ о намерении США выступить с серией публикаций против российского спорта, отметив, что раньше подобного не происходило. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Понятно, для чего они это делают — чтобы нас из зимних Олимпийских игр убрать. У американцев будет больше шансов выиграть. У нас после каждого соревнования есть допинг-контроль, где нас проверяют. Мы абсолютно чистые на протяжении всех лет нашего участия», — заявила Тарасова.

5 августа пресс‑бюро СВР сообщило, что США готовят серию публикаций о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте. Упор будет сделан на видах спорта, в которых Россия традиционно сильна — художественной гимнастике, синхронном плавании и фигурном катании. Кураторами проекта США против российского спорта являются бывшие руководители московской антидопинговой лаборатории, перебежчики Григорий Родченков и Тимофей Соболевский.

Международный олимпийский комитет в декабре 2023 года сообщил, что допускает российских спортсменов, успешно прошедших отбор, до летних Олимпийских игр — 2024 в Париже в индивидуальном нейтральном статусе без национальной символики. Ряд федераций отказался от участия, всего на Игры в нейтральном статусе отправились 15 спортсменов.

Ранее российская синхронистка заявила, что не употреблять допинг заложено у них в генах.