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Байлз упала в финале соревнований на бревне

Американская гимнастка Байлз осталась без медали в финале упражнений на бревне

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Mike Blake/Reuters

Американская гимнастка Симона Байлз осталась без медали в финале упражнений на бревне. Она упала во время исполнения программы.

Олимпийской чемпионкой Парижа-2024в этой дисциплине стала итальянка Аличе Д'Амато. Второе место заняла Яцинь Чжоу из Китая, третье — еще одна представительница Италии Манила Эспозито.

Таким образом, Байлз, на счету которой семь побед на Олимпиаде, на этих Играх не сможет догнать легендарную советскую рекордсменку по количеству олимпийских золотых наград в спортивной гимнастике Ларису Латынину, одержавшую девять побед, которая ранее выразила мнение, что американка может обойти ее.

«Байлз сможет меня обогнать за счет того, что вольные упражнения у нее гораздо сильнее. Она будет продолжать прогрессировать. Из-за отсутствия россиянок уровень сильно упал, поэтому она продолжает спокойно побеждать», — заявила Латынина.

Экс-биатлонист Дмитрий Васильев считает, что американская гимнастка мало похожа на женщину и должна соревноваться с мужчинами.

Также, с рекордом Латыниной сравнялась пловчиха из США Кэти Ледеки.

Ранее 55-летняя всадница из Германии стала восьмикратной чемпионкой ОИ.

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