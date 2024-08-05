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Чемпиона Олимпиады-2024 засняли спящим в парижском парке

Чемпиона Олимпиады-2024 Чеккона засняли спящим в парижском парке

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huseinalireza/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Чемпион Олимпиады-2024 итальянский пловец Томас Чеккон был замечен спящим в парке. Спортсмена заснял и выложил в социальные сети гребец из Саудовской Аравии Хусейн Алиреза.

Ранее Чеккон, завоевавший золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров брассом и бронзу в эстафете вольным стилем раскритиковал условия проживания в олимпийской деревне.

«В деревне нет кондиционера, очень жарко, кормят плохо. По этой причине многие спортсмены съехали. Сначала идет дождь, потом настает жара, мы не высыпаемся. И вода в бассейне медленная. От этого всего устаешь, это не проходит без последствий», — высказался Чеккон.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее спортсменку из Польши допустили до ОИ после заражения допингом от собаки.

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Олимпиада 2024
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