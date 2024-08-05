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Экс-биатлонист заявил, что гимнастка Байлз мало похожа на женщину

Бывший биатлонист Васильев заявил, что гимнастка Байлз мало похожа на женщину

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Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин Дмитрий Васильев заявил, что американская гимнастка Симона Байлз должна соревноваться с мужчинами, потому что мало похожа на женщину. Слова бывшего спортсмена приводит «Матч ТВ».

«Симона Байлз мало похожа на женщину. Почему‑то ни у кого не вызывает удивления, что она принимает допинг. В свое время хакеры взломали базу данных WADA и показали запрещенные препараты, которыми пользуется Байлз. С такими запрещенными препаратами она может спокойно соревноваться с мужиками. Вот такая тотальная ложь процветает сейчас в мировом спорте», — сказал Васильев.

Байлз завоевала две золотые медали на Играх в Париже — она победила в опорном прыжке и индивидуальном многоборье. Таким образом, Байлз стала семикратной олимпийской чемпионкой. Рекорд по этому показателю принадлежит советской гимнастке Ларисе Латыниной и американской пловчихе Кэти Ледеки (9).

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа.

Ранее российская гимнастка Елена Еремина заявила, что не видит в выступлениях Байлз красоту.

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