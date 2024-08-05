Джокович хочет выступить на Олимпиаде-2028

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что не собирается завершать карьеру после победы на Олимпиаде-2024. Он также рассказал, что хочет выступить на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе, передает France24.

«Это, наверное, самый большой спортивный успех, который у меня когда-либо был, самое особенное чувство. Я хочу сыграть в Лос-Анджелесе, мне нравится представлять свою страну на Олимпийских играх и Кубке Дэвиса», — сказал сербский теннисист.

В решающем матче Джокович обыграл представителя Испании Карлоса Алькараса.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Джокович оформил Золотой карьерный «Шлем», выиграв Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США и Олимпиаду.

Для Джоковича эта Олимпиада стала пятой в карьере. В 2008 году он завоевал бронзу.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.