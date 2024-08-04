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Джокович о победе на Олимпиаде: мой самый большой успех

Джокович назвал своим самым большим успехом победу на Олимпиаде

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Violeta Santos Moura/Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович сразу после победы в финале Олимпиады над Карлосом Алькарасом заявил, что добился самого большого успеха в жизни, передает Sport24.

«Пожалуй, это был мой самый большой успех. Победа в Кубке Дэвиса и особенно золотая медаль в 37 лет для Сербии является беспрецедентной», — сказал Джокович.

Джокович оформил Золотой карьерный «Шлем», выиграв Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США и Олимпиаду.

Для Джоковича эта Олимпиада стала пятой в карьере. В 2008 году он завоевал бронзу.

Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Церемония подверглась сильной критике. В частности, ее организаторов обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, заявив, что не хотели никого оскорбить.

Ранее Джокович одолел Рафаэля Надаля на Олимпиаде.

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