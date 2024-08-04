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Алькарас расплакался после поражения от Джоковича в финале ОИ

Теннисист Алькарас не смог сдержать слез после поражения в финале ОИ

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Edgar Su/Reuters

Испанский теннисист Карлос Алькарас не смог сдержать слез после поражения в финале Олимпийского турнира против Новака Джоковича, передает Sport24.

Cерб победил в решающем матче со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Джокович оформил Золотой карьерный «Шлем», выиграв Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США и Олимпиаду.

Для Джоковича эта Олимпиада стала пятой в карьере. В 2008 году он завоевал бронзу.

Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Церемония подверглась сильной критике. В частности, ее организаторов обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, заявив, что не хотели никого оскорбить.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее стало известно, за счет чего Мирра Андреева и Диана Шнайдер могут выиграть Олимпиаду.

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