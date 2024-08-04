Теннисист Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом

Сербский теннисист Новак Джокович завоевал золото Олимпиады в мужском одиночном разряде.

В решающем матче Джокович обыграл представителя Испании Карлоса Алькараса.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Джокович оформил Золотой карьерный «Шлем», выиграв Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США и Олимпиаду.

Для Джоковича эта Олимпиада стала пятой в карьере. В 2008 году он завоевал бронзу.

Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Церемония подверглась сильной критике. В частности, ее организаторов обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, заявив, что не хотели никого оскорбить.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Джокович назвал мечтой выход в финал Олимпиады.