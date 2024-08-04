Организаторы церемонии открытия ОИ обратились в прокуратуру из-за угроз

Организаторы церемонии открытия Олимпийских игры в Париже Александр Бийяр, Тома Жолли и Тьерри Ребул подали жалобу в прокуратуру в связи с поступившими в их адрес угрозами. Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что прокуратура приняла заявления и поручила полиции провести расследование.

До этого Тома Жолли уже обращался в полицию в связи с поступившими в его адрес угрозами. Жолли подал жалобу из-за угроз, которые связаны с тем, что его ошибочно идентифицировали как израильтянина. Также есть угрозы, предположительно, из-за его ориентации. Материалы дела переданы в Центральное управление по борьбе с преступлениями против человечности.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия подверглась сильной критике. В частности, ее организаторов обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, заявив, что не хотели никого оскорбить.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка снялась с Игр после инцидента со службой безопасности.