Трехкратная олимпийская чемпионка снялась с Игр после инцидента со службой безопасности

Трехкратная олимпийская чемпионка легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс из Ямайки не смогла принять участие в полуфинальном забеге на 100 м на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает Essentially Sports.

Изначально сотрудники службы безопасности не пускали на территорию стадиона Фрейзер‑Прайс и американскую бегунью Ша'Карри Ричардсон. Причиной этому стал тот факт, что спортсменки прибыли на личном транспорте, а не на командном автобусе. Для того, чтобы попасть на стадион, потребовалось время, и подготовка к старту была сорвана. Во время финальной разминки Фрейзер-Прайс получила травму, из-за которой была вынуждена сняться с соревнований.

36-летняя представительница Ямайки выиграла две медали в этом году на чемпионате мира в Будапеште — бронзу на дистанции 100 м и серебро в эстафете 4х100 м. На дистанции в 100 м Фрейзер-Прайс трижды становилась трехкратной олимпийской чемпионкой — в 2008, 2012 и 2020 годах.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сене. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее на Олимпиаде вновь отменили тренировку по триатлону из-за загрязнения Сены.