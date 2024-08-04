На Олимпиаде вновь отменили тренировку по триатлону из-за загрязнения Сены

Тренировка триатлонистов в преддверии смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Париже была отменена из-за неудовлетворительного качества воды в Сене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета соревнований.

«Мы ожидаем улучшения условий в ближайшие часы, но не до того уровня, чтобы можно было провести тренировочное мероприятие. Учитывая эти обстоятельства, мы решили отменить его заблаговременно», — указано в сообщении.

Смешенная эстафета должна состояться 4 августа.

28 и 29 июля организаторы Олимпийских игр отменили тренировочные заплывы триатлонистов в реке Сене из-за качества воды, которое ухудшилось после проливных дождей.

30 июля стало известно, что соревнования по триатлону, которые должны были пройти в этот день, перенесены на сутки. Официальный аккаунт Международного союза триатлона (World Triathlon) на своей странице в социальной сети X сообщил, что триатлон пройдет 31 июля в полном объеме. В этот день состоялись и мужской, и женский триатлоны.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее триатлонистка заявила об ощущении мусора во время заплыва в Сене.