В Ватикане оценили открытие Олимпиады

В Ватикане вызвали разочарование некоторые сцены церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официальное заявление службы печати Святого престола.

«Святой престол не может не присоединить свой голос к голосам других, которые отметили в последние дни, что многие христиане и верующие других религий были обижены некоторыми сценами», — сказано в заявлении.

В нем отмечается, что на таком престижном событии, объединяющем общие ценности, нельзя использовать метафоры, которые представляют религиозные убеждения в нелепом свете.

30 июля российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, заявил, что организаторы церемонии открытия Олимпийских игр поиздевались над всеми. Он назвал Олимпиаду «маразмом и издевательством над спортом, религиями, моральными ценностями людей.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена.

Она подверглась сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, заявив, что не хотели никого оскорбить.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал убожеством открытие Олимпиады.