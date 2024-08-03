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Легкоатлетка из Сент-Люсии завоевала первую медаль в истории страны на ОИ

Легкоатлетка из Сент-Люсии Альфред завоевала первую медаль в истории страны на ОИ

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Stefan Wermuth/Reuters

Легкоатлетка Жюльен Альфред, представляющая сборную Сент-Люсии, стала олимпийской чемпионкой Игр в Париже на дистанции 100 м у женщин.

В финале 23-летняя спортсменка установила национальный рекорд, показав результат 10,72. Остальные места на подиуме достались американкам — Ша'Карри Ричардсон стала второй (10,87), а Мелисса Джефферсон — третьей (10,92).

Эта награда стала первой в истории страны на Олимпийских играх.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сене. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее служба безопасности не пустила трехкратную чемпионку ОИ в разминочную зону.

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