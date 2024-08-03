В Крыму задержаны участники избиения боксера Двали

В Крыму были пойманы первые подозреваемые в избиении боксера Дмитрия Двали. Пресс-служба прокуратуры Республики Крым сообщает, что задержаны жители города Феодосии и Кировского района 1998 и 2003 годов рождения.

Уголовное дело, возбужденное по факту нанесения телесных повреждений Двали и его знакомому, было передано в Следственный комитет РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Около 6:30 утра после пробежки спортсмен возвращался в отель, когда увидел, что толпа из примерно 15 мужчин избивает мальчика. Двали заступился за юношу, но его самого избили и выбили глаз.

Сейчас боксер находится в московской больнице. Ему стараются сохранить глаз, но видеть им он уже не будет.

Ранее в конце матча 11-го тура Второй лиги Дивизиона В1 футболисты ставропольского «Динамо» и махачкалинского «Динамо-2» устроили массовую потасовку.

На 87-й минуте поединка футболист ставропольцев жестко сыграл в подкате против соперника, за что получил от него удар головой в лицо. После этого началась драка.

Ранее девушка, отправившая поклонника в нокаут, оказалась бойцом ММА.