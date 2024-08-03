Дзюдоист, который был тяжелее соперника на 62 кг, стал пятикратным олимпийским чемпионом

Французский дзюдоист Тедди Ринер стал пятикратный олимпийским чемпионом. Он выиграл золотую медаль в миксте в весовой категории свыше 100 кг.

В финале команда Франции победила сборную Японии со счетом 4:3.

В одной из четвертьфинальных схваток Ринер встретился с представителем Южной Кореи Ли Ен Хваном, который оказался легче на 62 кг — 83 кг против 145 у француза.

По правилам командного турнира можно выставлять любого спортсмена против любого.

Ринер завоевывал медали в 2012, 2016 и 2020 году. Это золото стало вторым для него на Олимпиаде в Париже.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее 55-летняя всадница из Германии стала восьмикратной чемпионкой ОИ.