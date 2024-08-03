Гимнастка Латынина считает, что американка Байлз обгонит ее по золотым медалям ОИ

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина считает, что американка Симона Байлз сможет превзойти ее по количеству золотых медалей на Олимпийских играх. Слова экс-спортсменки приводит «Матч ТВ».

«Байлз сможет меня обогнать за счет того, что вольные упражнения у нее гораздо сильнее. Она будет продолжать прогрессировать. Из-за отсутствия россиянок уровень сильно упал, поэтому Байлз продолжает спокойно побеждать», — заявила Латынина.

3 августа 27-летняя Байлз завоевала седьмое олимпийское золото в карьере в опорном прыжке на Олимпиаде-2024.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее 55-летняя всадница из Германии стала восьмикратной чемпионкой ОИ.