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Гимнастка Латынина считает, что американка Байлз обгонит ее по золотым медалям ОИ

Гимнастка Латынина считает, что американка Байлз обгонит ее по золоту на ОИ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина считает, что американка Симона Байлз сможет превзойти ее по количеству золотых медалей на Олимпийских играх. Слова экс-спортсменки приводит «Матч ТВ».

«Байлз сможет меня обогнать за счет того, что вольные упражнения у нее гораздо сильнее. Она будет продолжать прогрессировать. Из-за отсутствия россиянок уровень сильно упал, поэтому Байлз продолжает спокойно побеждать», — заявила Латынина.

3 августа 27-летняя Байлз завоевала седьмое олимпийское золото в карьере в опорном прыжке на Олимпиаде-2024.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее 55-летняя всадница из Германии стала восьмикратной чемпионкой ОИ.

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