55-летняя всадница из Германии стала восьмикратной чемпионкой ОИ

55-летняя немецкая всадница Изабель Верт выиграла свою восьмую золотую медаль на Олимпийских играх.

3 августа она в составе сборной Германии выиграла командную выездку. В этой же дисциплине Верт завоевала свое первое золото — она выиграла его в на Олимпиаде в Барселоне в 1992 году.

Всего в активе немки восемь золотых и пять серебряных медалей. По количеству побед за всю историю она уступает всего лишь пяти спортсменам. Американские пловцы Марк Спитц и Майкл Фелпс, легкоатлеты Карл Льюис из США и Пааво Нурми из Финляндии, а также советская гимнастка Лариса Латынина стали Олимпийскими чемпионами девять раз.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сене. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее 51-летний турок взял серебро в стрельбе на Олимпиаде и стал мемом.