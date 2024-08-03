«Коломна» расторгла контракт с футболистом после матча с командой Медиалиги

Футбольный клуб «Коломна» расторг контракт с защитником Кадыргали Симбаевым. Об этом сообщается в социальных сетях команды.

«Команду покидает защитник Кадыргали Симбаев. В составе «Коломны» он сыграл 32 матча. Мы благодарны Кадыру за время, проведенное вместе. Желаем ему успеха в других командах!» — заявили в пресс-службе команды.

1 августа медиаклуб «Амкал» в матче первого круга Пути регионов Кубка России обыграл подмосковную «Коломну» со счетом 8:1.

В составе победителей три мяча забил Степан Костюков, Давид Агекян оформил дубль, по мячу забили Василий Маврин, Максим Пичугин, Руслан Имаев. За «Коломну» отличился Артем Тетеркин.

Президент «Амкала» Герман Попков заявил после матча, что не все игроки «Коломны» прошли бы просмотр в Медиалигу, передает «Спорт-Экспресс».

«Наверное, у «Коломны» меньше ресурсов, меньше возможностей. Считаю, не все игрок «Коломны» прошли бы просмотр в медиалигу. Такая сейчас реальность», — сказал Попков.

Ранее футбольный клуб ZOV вылетел из Кубка России.