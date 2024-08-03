Губерниева не впечатлила церемония открытия Олимпиады

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что не обратил особого внимания на скандалы вокруг церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже — 2024.

«Все так бурно обсуждают церемонию открытия, а для меня она сама по себе мало что значит. Олимпиада — это спорт и особая атмосфера — уважение к сопернику, fair play («честная игра» с английского. — «Газета.Ru»).

Когда корейский фехтовальщик в финале не наносит решающий укол случайно упавшему сопернику, а протягивает ему руку, помогает ему подняться и продолжить бой — вот это и есть Олимпиада!» — сказал Губерниев.

Недовольство некоторых зрителей вызвала пародия на библейский сюжет «Тайная вечеря», которая была показана в ходе церемонии открытия Игр в Париже.

Французская артистка Барбара Буч, которая стала центральной фигурой той сцены, была вынуждена подать жалобу из-за травли, которая обрушилась на нее в соцсетях.

Ранее Губерниев назвал российскую чемпионку Ласицкене настоящим олимпийцем.