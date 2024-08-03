Экс-игрок ЦСКА считает, что ПАОК может стать трамплином для Чалова

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что греческий ПАОК может стать трамплином для российского футболиста Федора Чалова, передает «Евро-Футбол.Ру».

«ПАОК может стать трамплином для Чалова? Если у него получится, то да. В его возрасте надо уже думать, что лучше, а что хуже», — сказал Масалитин.

В мае сообщалось, что к Чалову проявлял интерес французский «Марсель». По информации портала Transfermarkt, который на тот момент оценивал Федора в €12 млн, а сейчас снизил стоимость до €11 млн, руководство французской команды обсуждало с представителями армейского клуба детали потенциального трансфера. Сам Чалов хотел бы перебраться из Российской премьер-лиги в один из топ-5 зарубежных чемпионатов.

В сезоне-2023/24 Чалов провел во всех турнирах 29 матчей. В этих встречах он отметился 12 забитыми мячами и записал в свой актив три результативные передачи. Также игрок заработал три желтые карточки.

Ранее защитник «Спартака» поделился мнением о трансфере Чалова в ПАОК.