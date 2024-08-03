Ласицкене о том, почему не смотрит ОИ: я не до такой степени мазохист

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что не будет смотреть соревнования по легкой атлетике на Олимпиаде, передает RT.

«Легкую атлетику я точно не буду смотреть. Это больно. Я не до такой степени мазохист. Поэтому решила для себя, что не хочу усугублять болезненные ощущения», — сказала Ласицкене.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сене. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее сообщалось о том, что МОК рассмотрит инцидент с дзюдоистом, который поцеловал военный флаг.