Футболист сборной Аргентины рассказал о потасовке с французами на ОИ

Футболист сборной Аргентины Николас Отаменди заявил, что в потасовке после матча 1/4 финала Олимпиады виноваты игроки сборной Франции, передает Mundo Albiceleste.

«Я очень зол из-за того, что французские футболисты пошли туда, где находились члены наших семей. Они хотели отпраздновать это событие прямо у них на глазах», — сказал Отаменди.

Франция победила со счетом 1:0 и попала в полуфинал турнира.

До этого 80 тысяч человек на стадионе «Ривер Плейта» в Буэнос-Айресе хором спели расистскую песню про игроков сборной Франции. Инцидент с расистским скандалом произошел после победы Аргентины в финале Кубка Америки — 2024 и попал в эфир полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса, который вел трансляцию в интернете. Федерация футбола Франции намерена подать жалобу в Международную федерацию футбола в связи с подобным поведением футболистов и направить письмо в аргентинскую федерацию с просьбой принять меры.

Ранее австралийская пловчиха установила олимпийский рекорд.