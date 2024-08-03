МОК рассмотрит инцидент с дзюдоистом, который поцеловал военный флаг

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что рассмотрит инцидент с израильским дзюдоистом Петром Пальчиком, который после завоевания бронзы на парижской Олимпиаде поцеловал военный флаг, передает ТАСС.

«Очевидно, мы рассмотрим этот случай. Я не видел видео, но мы обязательно напомним НОК Израиля о правилах поведения и выражения спортсменов», — сказал Адамс.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сене. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее итальянский пловец раскритиковал условия проживания на Олимпиаде.