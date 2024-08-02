Российская батутистка рассказала о своем отношении к картонным кроватям на ОИ

Российская прыгунья на батуте Анжела Бладцева заявила, что картонные кровати, которые установлены в Олимпийской деревне, достаточно удобные, передает «Спорт-Экспресс».

«Все недолюбливают картонные кровати, но я не могу сказать то же самое. В Токио не было столько претензий к картонным кроватям. Мне достаточно удобно», — сказала Бладцева.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее в трансляции Олимпиады перепутали флаги СССР и России.