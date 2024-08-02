В Федерации хоккея России рассказали об объеме букмекерских отчислений

Букмекерские отчисления составляют треть бюджета Федерации хоккея России (ФХР). Об этом на совещании комитета Госдумы по физической культуре и спорту сообщил гендиректор организации Дмитрий Курбатов, которого цитирует ТАСС.

Отмечается, что совещание было посвящено профессиональной спортивной этике.

Как рассказал Курбатов, благодаря проценту целевых букмекерских отчислений почти удалось заместить ушедшие западные компании.

«Мы очень благодарны государству. Нам было очень тяжело без этих отчислений, они составляют треть бюджета», — сказал он.

При этом глава Федерации хоккея России уточнил, что за это время встречались ситуации, когда люди совершали попытки влиять на результаты матчей, делая ставки на результат матчей своей команды. По его словам, такие случаи больше распространены в младших лигах.

«Это все является предметом рассмотрения дисциплинарным комитетом», — подчеркнул Курбатов.