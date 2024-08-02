Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Федерации хоккея России рассказали об объеме букмекерских отчислений

Глава ФХР Курбатов: букмекерские отчисления составляют треть бюджета федерации

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Букмекерские отчисления составляют треть бюджета Федерации хоккея России (ФХР). Об этом на совещании комитета Госдумы по физической культуре и спорту сообщил гендиректор организации Дмитрий Курбатов, которого цитирует ТАСС.

Отмечается, что совещание было посвящено профессиональной спортивной этике.

Как рассказал Курбатов, благодаря проценту целевых букмекерских отчислений почти удалось заместить ушедшие западные компании.

«Мы очень благодарны государству. Нам было очень тяжело без этих отчислений, они составляют треть бюджета», — сказал он.

При этом глава Федерации хоккея России уточнил, что за это время встречались ситуации, когда люди совершали попытки влиять на результаты матчей, делая ставки на результат матчей своей команды. По его словам, такие случаи больше распространены в младших лигах.

«Это все является предметом рассмотрения дисциплинарным комитетом», — подчеркнул Курбатов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами