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Бывший тренер рассказал, чем его удивил «Спартак» в матче с «Динамо»

Бывший тренер Непомнящий заявил, что «Спартак» дал ему надежду

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший тренер Валерий Непомнящий заявил, что «Спартак» снова удивил его своей игрой в матче первого тура группового этапа Кубка России с «Динамо». Слова специалиста приводит «Евро-Футбол.Ру».

«В очередной раз красно-белые удивили своей игрой и дали надежду на то, что у них все пошло на лад. Но следующий матч может все разрушить, поэтому у меня пока осторожный оптимизм», — сказал Непомнящий.

Встреча, проходившая 31 июля на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белого коллектива. Счет открыл костариканский нападающий «Спартака» Манфред Угальде на 37-й минуте. Преимущество команды удвоил парагваец Хесус Медина, реализовавший пенальти на 68-й минуте, а, спустя семь минут, россиянин Павел Маслов установил окончательный счет на табло.

Во втором туре группового этапа Кубка России «Спартак» сыграет в гостях с «Крыльями Советов». Игра состоится 14 августа, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее Александр Мостовой назвал астрономической сумму трансфера футболиста Манфреда Угальде.

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