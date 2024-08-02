Россиянка Бладцева вышла в финал соревнований по прыжкам на батуте на ОИ

Россиянка Анжела Бладцева вышла в финал соревнований по прыжкам на батуте на Олимпиаде-2024. В лучшей из двух попыток она набрала 55,710 балла и квалифицировалась с четвертым результатом. Китаянки Ху Ичен и Чжу Сюэин заняли первое (56,720) и третье (56,270) места в предварительном турнире, представительница Беларуси Виолетта Бордиловская стала второй (56,340).

19-летняя Бладцева является одной из главных претенденток на медаль Олимпийских игр среди тех, кто выступит в Париже в статусе нейтральных атлетов.

Финал соревнований идет прямо сейчас. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее итальянский пловец раскритиковал условия проживания на Олимпиаде.