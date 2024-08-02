В Кремле оценили поединок провалившей гендерный тест боксерши

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что международное олимпийское движение становится жертвой псевдолиберальных проявлений, которые граничат с извращениями. Так он оценил бой провалившей гендерный тест боксерши из Алжира Иман Хелиф против итальянки Анджелы Карини на Олимпиаде в Париже.

«Международное олимпийское движение существенно девальвируется и становится жертвой псевдолиберальных проявлений, которые граничат иногда с извращениями. Мы бы предпочли видеть старый добрый олимпийский комитет с идеями олимпизма, в котором важное место занимали и российские спортсмены. Бой не смотрели. Честно говоря, особого желания нет»,— сказал пресс-секретарь главы государства.

1 августа итальянская боксерша Анджела Карини отказалась от продолжения поединка против Иман Хелиф из Алжира уже на 47-й секунде. По ее словам, после удара соперницы она почувствовала сильную боль в носу, потеряла равновесие и испытывала трудности с дыханием. 2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира IBA в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. МОК впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что Олимпийские игры в Париже могут стать самыми позорными в истории.