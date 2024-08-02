Теннисист Рублев пожалел итальянку, принявшую участие в скандальном бою на ОИ

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв высказался о скандальном бое между итальянкой Анджелой Карини и алжиркой Иман Хелиф в рамках по боксу на Олимпиаде-2024. Об этом сообщает «Чемпионат», уточняя, что пост появился в социальных сетях Рублева, но позднее был удален.

«Люди борются против насилия: домашнего, по отношению к женщинам и детям, любой формы насилия. На самом большом спортивном событии, «Олимпийских играх», мы видим, как мужчина, который определяет себя как женщина, бьет женщину, и никто их не останавливает. Мне очень жаль итальянку, которая долго готовилась к Олимпиаде», — заявил Рублев.

1 августа Карини отказалась от продолжения поединка против Хелиф уже на 47-й секунде. 2 августа итальянка объявила о завершении спортивной карьеры.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест в 2023 году на чемпионате мира в Индии. Также гендерный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин, но МОК одобрил их участие в Играх.

Ранее МОК назвал виновных в ситуации с допуском на Хелиф на ОИ.