Российский тренер обвинила судей в завышении оценок гимнастке Байлз

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает, что судьи завышали оценки американке Симоне Байлз на Олимпиаде-2024. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Сейчас соперников у Байлз нет. С ней могла соперничать только Андраде, но ей этого сделать не дали. Байлз судили необъективно, судьи закрывают глаза на ее ошибки. В целом, общий уровень спортсменок низкий. Пока Байлз не закончит, будет культ Байлз. Надеюсь, скоро это закончится», — заявила Родионенко.

Байлз выиграла золотую медаль Олимпиады в личном многоборье. Спортсменка по итогам соревнований набрала 59,131 балла. Второе место заняла представительница Бразилии Ребека Андраде (57,932), замкнула тройку сильнейших Сунисе Ли, представляющая США (56,465).

Американка стала шестикратной олимпийской чемпионкой. Рекорд по этому показателю принадлежит советской гимнастке Ларисе Латыниной (9).

Ранее российский тренер назвала причину симуляции травмы Байлз на ОИ-2024.