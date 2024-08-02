Футбольный клуб ZOV вылетел из Кубка России

Московский футбольный клуб ZOV проиграл владимирскому «Торпедо» и вылетел из Кубка России.

Матч 1/256 финала турнира прошел на столичном стадионе «Октябрь» и закончился со счетом 3:2 в пользу гостей. Дубль в составе победителей оформил Илья Жаров, еще один гол на счету Дмитрия Хохлова. У москвичей мячи забили Прохор Романов и Даниил Зюйкин.

ZOV основали в 2023 году на базе любительской команды «Луч-тим», команда выступает в Любительской лиге Москвы. Клуб позиционирует себя как способствующий «созданию патриотического союза», ролики о поддержке команды регулярно записывают бойцы в зоне специальной военной операции (СВО).

1 августа медиаклуб «Амкал» в матче первого круга Пути регионов Кубка России разгромил подмосковную «Коломну» со счетом 8:1. В составе победителей три мяча забил Степан Костюков, Давид Агекян оформил дубль, по мячу забили Василий Маврин, Максим Пичугин, Руслан Имаев. За «Коломну» отличился Артем Тетеркин.

Президент «Амкала» Герман Попков заявил после матча, что не все игроки «Коломны» прошли бы просмотр в Медиалигу.

Ранее тренер 2DROTS во время матча напал на журналиста.