МОК назвал виновных в допуске на Игры боксерш, проваливших гендерный тест

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) заявила, что в ситуации с допуском на Игры боксерш, которые в 2023 году провалили гендерный тест, виновата Международная боксерская организация (IBA).

Представительница Алжира Иман Хелиф в 2023 году на чемпионате мира 2023 года в Индии не смогла пройти гендерный тест. Также гендерный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин, но МОК одобрил их участие в Играх.

«Эти две спортсменки стали жертвами внезапного решения IBA. На чемпионате мира в 2023 году они были дисквалифицированы без надлежащей правовой процедуры», — говорится в заявлении.

Итальянская боксерша Анджела Карини, выступавшая на Олимпийских играх в категории до 66 кг, сдалась на 47-й секунде поединка против Хелиф.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее президент Сербии Вучич назвал мировым безумием скандал с боксершей Хелиф.