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Футболиста сборной России признали пригодным для игры в Европе

Защитник «Ростова» Чернов заявил, что Глебов готов к переходу в европейский клуб

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РИА Новости

Защитник «Ростова» Евгений Чернов заявил, что капитан команды Данил Глебов готов к переходу в европейский клуб. Слова футболиста приводит Legalbet.

«Даня играет почти во всех матчах в «Ростове», он капитан команды, является основным футболистом национальной сборной, поэтому ответ тут очевиден. На уровне чемпионата России Глебов выделяется», — сказал Чернов.

24-летний Глебов выступает на позиции опорного полузащитника. В сезоне-2023/24 игрок принял участие в 39 матчах «Ростова», в которых отличился двумя забитыми мячами и двумя голевыми пасами.

Контракт Глебова с «Ростовом» действует до лета 2028 года. Он выступает за команду с 2019 года.

Ранее медийный клуб «Амкал» сенсационно разгромил профессиональную команду со счетом 8:1 в Кубке России.

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