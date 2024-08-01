Защитник «Спартака» поделился мнением о трансфере Чалова в ПАОК

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов заявил, что пожелал игроку столичного ЦСКА Федору Чалову удачи в греческом ПАОКе, передает «Спорт-Экспресс».

«Конечно, пожелал Феде удачи в ПАОКе. Надеюсь, у него все получится», — сказал Чернов.

В мае сообщалось, что к Чалову проявлял интерес французский «Марсель». По информации портала Transfermarkt, который на тот момент оценивал Федора в €12 млн, а сейчас снизил стоимость до €11 млн, руководство французской команды обсуждало с представителями армейского клуба детали потенциального трансфера. Сам Чалов хотел бы перебраться из Российской премьер-лиги в один из топ-5 зарубежных чемпионатов.

В сезоне-2023/24 Чалов провел во всех турнирах 29 матчей. В этих встречах он отметился 12 забитыми мячами и записал в свой актив три результативные передачи. Также игрок заработал три желтые карточки.

Ранее Чалов прибыл в Грецию для подписания контракта с ПАОКом.