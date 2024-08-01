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Отец олимпийской чемпионки задержан в Париже за поцелуй в губы волонтера

Отец чемпионки ОИ Матич задержан в Париже по подозрению в сексуальном насилии

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Global Look Press

Отец хорватской дзюдоистки Барбары Матич, которая завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Париже, задержан в столице Франции по подозрению в сексуальном насилии, передает RMC Sport.

Накануне 24-летняя волонтер заявила, что мужчина насильно поцеловал ее в губы, когда его дочь выиграла схватку в четвертьфинале олимпийского турнира.

Матич выиграла Олимпиаду в категории до 70 кг.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее чемпиона Европы по футболу обвинили в изнасиловании.

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