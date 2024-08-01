Назван самый интересный соперник в октагоне для Илона Маска

Наиболее интересным соперником американского мультимиллиардера Илона Маска в бое по правилам смешанных единоборств (ММА) может стать бизнесмен Марк Цукерберг. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил блогер, боец поп-ММА Артем Тарасов.

«Конечно, я бы посмотрел бой Цукерберга с Илоном Маском. Но дальше разговоров пока дело не заходило», — констатировал Тарасов.

В прошлом году Маск вызывал Цукерберга на поединок, на что тот согласился, однако встреча так и не состоялась. Также Маск предлагал провести бой Цукербергу в мае текущего года, но его предложение осталось без ответа. В июле Маск сделал повторный вызов.

Противостояние двух миллиардеров началось после того, как Цукерберг вскоре после покупки Маском соцсети Twitter объявил о создании аналога этой платформы под названием Threads. По поводу потенциального боя было немало слухов, включая возможность его проведения в Колизее. Кроме того, в переговорах участвовал даже промоутер Дэйна Уайт, президент Ultimate Fighting Championship (UFC), крупнейшей в мире организации по смешанным единоборствам.

Кроме того, Илон Маск принял вызов на бой от венесуэльского президента Николаса Мадуро и пообещал бесплатно отправить его на Марс в случае победы. При этом Маск также добавил, что Мадуро струсит и отменит свой вызов на бой.

Ранее Тарасов назвал возможный бой между Мадуро и Маском крутым и честным.