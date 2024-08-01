Бывший президент «Локомотива»: хочется верить в то, что Станкович не жулик

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская выразила надежду в то, что новый тренер столичного «Спартака» — хороший специалист. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Рано говорить, нашел ли себя «Спартак» при Станковиче или потерял, но прогресс уже виден. Какая‑то надежда на то, что «Спартак» заиграет, появилась. Хочется верить в то, что Станкович — нормальный тренер, а не жулик. Слишком много жуликов приезжало в «Спартак»», — заявила Смородская.

Встреча первого тура группового этапа Кубка России, проходившая 31 июля на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белого коллектива. Счет открыл костариканский нападающий «Спартака» Манфред Угальде на 37-й минуте. Преимущество команды удвоил парагваец Хесус Медина, реализовавший пенальти на 68-й минуте, а, спустя семь минут, россиянин Павел Маслов установил окончательный счет на табло — 3:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее Никита Симонян раскритиковал Александра Соболева из-за возможного перехода в «Зенит».