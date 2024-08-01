Пловец Сомов не сумел выйти в полуфинал ОИ

Российский пловец Евгений Сомов не смог выйти в полуфинал Олимпиады-2024 по плаванию на дистанции 50 м вольным стилем.

В своем заплыве Сомов стал четвертым с результатом 23,43 секунды. Ему не удалось войти в число 16 лучших по итогам квалификации.

Ранее 25-летний россиянин выступал в олимпийских соревнованиях на дистанции 100 м брассом, где дошел до полуфинала и занял 13-е место.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее сообщалось, что выступающая за Францию россиянка завоевала серебро ОИ.