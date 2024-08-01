51-летний турок взял серебро в стрельбе на Олимпиаде и стал мемом

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч стал популярен в интернете после своего выступления на Олимпиаде-2024.

51-летний спортсмен, в отличие от соперников, не использовал специальные линзы и защиту для ушей. Фото, где он соревнуется в обычной форме и с рукой в кармане, стало вирусным в социальных сетях.

Дикеч завоевал серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в смешанных парах.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее гимнастка стала призером Олимпиады-2024 благодаря рекламе сыра.