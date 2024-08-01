Футболист Сердеров рассказал, как изменился уровень РПЛ за десять лет

Футболист махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров заявил, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) упал за последние десять лет. Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

«Конечно. До этого я последний раз играл в РПЛ в 2013 году, это был совсем другой уровень, гораздо выше нынешнего. И это касается всех команд. Иностранцы сильнее были, и вообще все», — признался Сердеров.

Махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/24 заняло второе место в Первой лиге, набрав 61 очко. Такой результат позволил команде, главным тренером которой является Хасанби Биджиев, выйти напрямую в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В первом туре РПЛ махачкалинская команда сыграла вничью с подмосковными «Химками», которые также поднялись из Первой лиги по итогам сезона-2023/24. Встреча завершилась со счетом 1:1. Во втором туре «Динамо» также сыграло вничью — 0:0 с «Краснодаром».

В третьем туре чемпионата России «Динамо» сразится с «Пари Нижним Новгородом». Игра пройдет 4 августа и начнется в 20:30 по московскому времени.

Ранее Сулейман Керимов согласился выделить махачкалинскому «Динамо» €1 млн.