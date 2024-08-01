Экс-биатлонист Тихонов: Россия поехала на Олимпиаду-2024 за позором

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил что выступление спортсменов из России на Олимпиаде-2024 в Париже в крайне ослабленном составе приведет к ожидаемому провалу на радость иностранным недоброжелателям. Слова экс-спортсмена приводит РИА Новости.

«Эти спортсмены централизованно не готовились к Олимпиаде и поехали без нормальной поддержки тренеров, но запретить участие было сложно. Мы поехали в Париж за позором, и это подтверждается», — заявил Тихонов.

Он добавил, что успехи России были бы лучше, если бы атлеты из основных видов спорта в стране выступали бы на Играх.

Если бы у нас выступали атлеты в художественной гимнастике, синхронном плавании, боксе, борьбе, дзюдо и ряде других видах спорта, то все было бы по-другому», — сказал Тихонов.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее сообщалось, что гимнастка стала призером Олимпиады-2024 благодаря рекламе сыра.