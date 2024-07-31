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Теннисист Медведев хочет принять участие в Олимпиаде-2028

Российский теннисист Медведев заявил, что планирует выступить на ОИ-2028

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Violeta Santos Moura/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что хочет принять участие в Олимпийских играх — 2028. Слова спортсмена приводит Sport24.

«Для меня Олимпиада важна, всегда об этом говорил. Не знаю, что будет через четыре года. Жизнь — неизвестная штука. Но я надеюсь, что через четыре года я буду играть, и надеюсь, что смогу взять медаль», — сказал спортсмен.

Медведев выступал в Париже в трех разрядах — в мужском одиночном он уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в третьем круге, в мужском парном в паре с Романом Сафиуллиным потерпели поражение от немцев Кевина Кравица и Тима Пюца в первом круге, в смешанном разряде с Миррой Андреевой также покинули турнир в первом матче, уступив итальянской паре Андреа Вавассори/Сара Эррани.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее экс-теннисист Кафельников назвал поражение Медведева неудивительным.

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