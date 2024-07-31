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«Краснодар» обыграл ЦСКА в Кубке России

«Краснодар» оказался сильнее московского ЦСКА в матче Кубка России

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Виталий Тимкив/РИА Новости

«Краснодар» обыграл московский ЦСКА в матче первого тура групповой стадии Кубка России. Матч проходил на стадионе «Краснодар», матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Первый гол в матче на 22-й минуте забил нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда. На 52-й минуте полузащитнику «быков» Кевину Ленини удалось забить мяч по правилам. Этот гол, который вывел «Краснодар» вперед, так и остался единственным в матче.

В сезоне-2023/24 «Краснодар» и ЦСКА дважды встречались в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). Команды обменялись победами с одинаковым счетом 1:0. В сезоне-2022/23 коллективы играли в Суперфинале Кубка России, где победил ЦСКА, обыграл «быков» в серии послематчевых пенальти.

В сезоне-2024/25 стартовал с двух ничьих. Команда разошлась миром с «Ахматом» (1:1) и «Динамо» из Махачкалы (0:0). Армейцы начали сезон с нулевой ничьи с Ростовом, а во втором туре команда под руководством Марко Николича разгромила «Пари НН» со счетом 3:0.

Ранее «Спартак» разгромил «Динамо» в матче Кубка России.

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