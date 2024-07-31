Кафельников рассказал, что Медведев не удивил его

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева в третьем круге теннисного турнира на Олимпиаде-2024 в одиночном разряде. Слова бывшего теннисиста приводит «Чемпионат».

«У меня нет понимания, что случилось с Медведевым. Нельзя сказать, что Медведев удивил. Он сделал всё, что было в его силах», — сказал Кафельников.

Медведев уступил в матче третьего круга Олимпийских игр канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Встреча, которая длилась 1 час 42 минуты, завершилась со счетом 3:6, 6:7 (5). Россиянин подал пять эйсов и допустил три двойных ошибки.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее Мирра Андреева рассказала о своих соперницах в следующем матче на ОИ.