Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кафельников рассказал, что Медведев не удивил его

Экс-теннисист Кафельников заявил, что не удивился поражению Медведева

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева в третьем круге теннисного турнира на Олимпиаде-2024 в одиночном разряде. Слова бывшего теннисиста приводит «Чемпионат».

«У меня нет понимания, что случилось с Медведевым. Нельзя сказать, что Медведев удивил. Он сделал всё, что было в его силах», — сказал Кафельников.

Медведев уступил в матче третьего круга Олимпийских игр канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Встреча, которая длилась 1 час 42 минуты, завершилась со счетом 3:6, 6:7 (5). Россиянин подал пять эйсов и допустил три двойных ошибки.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее Мирра Андреева рассказала о своих соперницах в следующем матче на ОИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами