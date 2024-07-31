Защитник «Спартака» рассказал о новом главном тренере команды

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов рассказал о том, каково ему работать с новым главным тренером красно-белых сербом Деяном Станковичем. Слова футболиста передает «Советский спорт».

«Станкович – открытый, слегка вспыльчивый. Деян сразу влился в коллектив, все профессионалы начинают сразу работать. Я думаю, его ни с кем нельзя сравнить из прошлых тренеров. Мне с ним комфортно работается. Я вот недавно вернулся в общую группу, приятно работается», – рассказал футболист.

Встреча первого тура группового этапа Кубка России, проходившая 31 июля на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белого коллектива. Счет открыл костариканский нападающий «Спартака» Манфред Угальде на 37-й минуте. Преимущество команды удвоил парагваец Хесус Медина, реализовавший пенальти на 68-й минуте, а, спустя семь минут, россиянин Павел Маслов установил окончательный счет на табло — 3:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее футболист Денис Глушаков поделился впечатлениями от дебюта Эсекьеля Барко за «Спартак».