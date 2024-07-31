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«Спартак» разгромил «Динамо» в матче Кубка России

«Спартак» обыграл «Динамо» в матче первого тура группового этапа Кубка России

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Александр Вильф/РИА Новости

Московский «Спартак» разгромно выиграл у столичного «Динамо» в матче первого тура группового этапа в Кубке России.

Встреча, проходившая 31 июля на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белого коллектива. Счет открыл костариканский нападающий «Спартака» Манфред Угальде на 37-й минуте. Преимущество команды удвоил парагваец Хесус Медина, реализовавший пенальти на 68-й минуте, а, спустя семь минут, россиянин Павел Маслов установил окончательный счет на табло — 3:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Во втором туре группового этапа Кубка России «Спартак» сыграет в гостях с «Крыльями Советов». Игра состоится 14 августа, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Бело-голубые в рамках второго тура примут дома новичка Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» из Махачкалы. Игра состоится в то же время, что и игра «Крылья Советов — «Спартак».

Ранее была названа команда, удивившая на старте РПЛ.

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