Российский теннисист Сафиуллин уступил Алькарасу в матче третьего круга на ОИ

Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил в матче третьего круга Олимпийских игр испанцу Карлосу Алькарасу, который занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Встреча завершилась со счетом 4:6, 2:6. Россиянин не подал ни одного эйса и совершил четыре двойных ошибки. В активе теннисиста из Испании пять подач навылет и ни одной ошибки на подаче.

В матче четвертьфинала Алькарас сыграет с американцем Томми Полом, который занимает 13-ю строчку в рейтинге ATP.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее триатлониста вырвало после финиша заплыва на Олимпиаде-2024.