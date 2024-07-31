В трансляции на Олимпиаде показали российский флаг

Российский флаг показали в трансляции на сайте Олимпийских игр 2024 в Париже во время соревнований по плаванию. Об этом пишет «Чемпионат.com».

Перед стартом заплывов на дистанции 200 метров брассом в трансляции показали мировой рекорд, установленный Евгенией Чикуновой в апреле 2023 года. Рядом с фамилией спортсменки был указан российский флаг. Чикунова имеет мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом с результатом 2.17,55.

Чикунова на прошедшем в Екатеринбурге Финале Кубка России показала результат 1 минута 05,26 секунды на дистанции 100 м брассом. Она превзошла результат Татьяны Смит из ЮАР, которая выиграла летние Олимпийские игры — 2024 в Париже. От поездки на Олимпиаду российская спортсменка отказалась.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее спортсмены из КНДР и Южной Кореи сделали совместную фотографию на Играх.