Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В трансляции на Олимпиаде показали российский флаг

Российский флаг был показан во время трансляции Олимпийских игр

close
100%
olympics.com

Российский флаг показали в трансляции на сайте Олимпийских игр 2024 в Париже во время соревнований по плаванию. Об этом пишет «Чемпионат.com».

Перед стартом заплывов на дистанции 200 метров брассом в трансляции показали мировой рекорд, установленный Евгенией Чикуновой в апреле 2023 года. Рядом с фамилией спортсменки был указан российский флаг. Чикунова имеет мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом с результатом 2.17,55.

Чикунова на прошедшем в Екатеринбурге Финале Кубка России показала результат 1 минута 05,26 секунды на дистанции 100 м брассом. Она превзошла результат Татьяны Смит из ЮАР, которая выиграла летние Олимпийские игры — 2024 в Париже. От поездки на Олимпиаду российская спортсменка отказалась.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее спортсмены из КНДР и Южной Кореи сделали совместную фотографию на Играх.

Все новости на тему:
Олимпиада 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами