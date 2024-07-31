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Во Франции назвали заплыв в Сене единственным планом

Мэр Парижа Идальго заявила, что заплыв в Сене изначально был единственным планом

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Michel Euler/AP

Мэр Парижа Анн Идальго в эфире радиостанции RMC заявила, что у французских властей не было запасного плана по проведению олимпийских соревнований по триатлону и плаванию в открытой воде, кроме как на реке Сена. Ее слова передает РИА Новости.

«Мы всегда были уверены в этом, потому что мы работаем серьезно с большими профессионалами. У нас не было плана «Б», потому что нам не нужен был план «Б». Для нас план «А» всегда был единственным возможным», — заявила она.

30 июля стало известно, что соревнования по триатлону, которые должны были пройти в этот день, перенесены на сутки. Официальный аккаунт Международного союза триатлона (World Triathlon) на своей странице в социальной сети X сообщил, что триатлон пройдет 31 июля в полном объеме.

Уже известны результаты и женского, и мужского триатлона.

28 и 29 июля организаторы Олимпийских игр отменили тренировочные заплывы триатлонистов в реке Сене из-за качества воды, которое ухудшилось после проливных дождей.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее олимпийская чемпионка высмеяла воду в Сене картинкой с Голлумом.

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